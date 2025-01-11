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وزير الخارجية المصري: أمن البحر الأحمر هو مهمة الدول المشاطئة له دون غيرها

Lebanon 24
11-01-2025 | 06:27
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