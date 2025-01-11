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ميقاتي: بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري جميعاً وعودة النازحين إلى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها

Lebanon 24
11-01-2025 | 07:19
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