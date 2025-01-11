ميقاتي: سلم الأولويات هو ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا وسيكون لهذا الأمر لجنة مختصة وسنعمل على ضبط الحدود البرية بشكل كامل لوقف أي عملية تهريب وسنتعاون هذا الأمر

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