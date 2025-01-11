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ميقاتي: سلم الأولويات هو ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا وسيكون لهذا الأمر لجنة مختصة وسنعمل على ضبط الحدود البرية بشكل كامل لوقف أي عملية تهريب وسنتعاون هذا الأمر

Lebanon 24
11-01-2025 | 07:22
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