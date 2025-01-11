إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي رفيع: نتنياهو سيلتقي في القدس اليوم مع المبعوث المعين من قبل ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف

Lebanon 24