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نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: لن ننسحب إلا بترتيبات جديدة على طول الحدود مع سوريا وقد يستغرق ذلك شهورا

Lebanon 24
11-01-2025 | 08:29
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