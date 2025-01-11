Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: مبعوث ترامب للشرق الأوسط وصل إلى إسرائيل للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

Lebanon 24
11-01-2025 | 09:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب للشرق الأوسط التقى رئيسي الوزراء القطري والإسرائيلي سعيا لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب ترامب
lebanon 24
11/01/2025 17:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يجتمع في هذه الأثناء مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط
lebanon 24
11/01/2025 17:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط وصل الدوحة اليوم
lebanon 24
11/01/2025 17:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مستشار الأمن القومي لترامب سيناقش اليوم مع وزير إسرائيلي اتفاق بشأن غزة
lebanon 24
11/01/2025 17:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:53 | 2025-01-11
10:49 | 2025-01-11
10:48 | 2025-01-11
10:41 | 2025-01-11
10:38 | 2025-01-11
10:22 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24