Advertisement

أخبار عاجلة

موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب أبلغ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن ترامب يريد رؤية اتفاق في غضون أيام

Lebanon 24
11-01-2025 | 09:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسكاي نيوز البريطانية: ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة بوصوله للسلطة
lebanon 24
11/01/2025 17:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب للشرق الأوسط التقى رئيسي الوزراء القطري والإسرائيلي سعيا لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب ترامب
lebanon 24
11/01/2025 17:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحث في الدوحة مع مبعوث ترمب للشرق الأوسط جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
11/01/2025 17:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: ترامب أبلغ رئيس الحكومة خلال حديثهما أنه يود أن يرى الحرب تصل إلى نهايتها
lebanon 24
11/01/2025 17:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:53 | 2025-01-11
10:49 | 2025-01-11
10:48 | 2025-01-11
10:41 | 2025-01-11
10:38 | 2025-01-11
10:22 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24