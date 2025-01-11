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رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يدعو بغداد للتعامل مع الإقليم كـ"كيان دستوري واتحادي وضمان حقوقه"

Lebanon 24
11-01-2025 | 10:14
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