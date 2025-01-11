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الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس دولة الامارات الذي ابلغه معاودة العمل في السفارة الاماراتية في بيروت

Lebanon 24
11-01-2025 | 10:17
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