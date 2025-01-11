Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم: من المتوقع أن يغادر رئيس الموساد مساء اليوم إلى قطر لمناقشة التقدم في المفاوضات

Lebanon 24
11-01-2025 | 10:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: من المتوقع أن يغادر رئيس الموساد غداً إلى قطر لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب توضيحه بشأن الاتفاق
lebanon 24
11/01/2025 23:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في مكتب نتنياهو: المناقشات تأتي بعد تقدم بالمفاوضات قد يؤدي إلى سفر رئيس الموساد لقطر
lebanon 24
11/01/2025 23:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تأجيل زيارة رئيس الموساد التي كانت مقررة اليوم إلى الدوحة لمواصلة محادثات صفقة التبادل
lebanon 24
11/01/2025 23:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: رئيس الموساد سيغادر غدا إلى الدوحة لبحث ملف وقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
11/01/2025 23:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:21 | 2025-01-11
16:20 | 2025-01-11
16:07 | 2025-01-11
16:02 | 2025-01-11
15:57 | 2025-01-11
15:54 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24