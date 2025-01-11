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سلطات لوس أنجلوس: أرسلنا نحو 40 عضوا من فرق البحث والإنقاذ إلى مناطق حرائق الغابات

Lebanon 24
11-01-2025 | 12:39
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