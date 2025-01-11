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رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الصومالي يتفقان على استعادة وتعزيز علاقات البلدين الثنائية من خلال التمثيل الدبلوماسي الكامل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-01-2025 | 12:41
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