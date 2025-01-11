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أكسيوس عن مسؤول أميركي: مبعوث ترامب عاد إلى الدوحة للمشاركة في جهود صفقة التبادل

Lebanon 24
11-01-2025 | 14:34
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