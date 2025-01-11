Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: نشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنودنا في شمال غزة

Lebanon 24
11-01-2025 | 15:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة
lebanon 24
12/01/2025 02:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة
lebanon 24
12/01/2025 02:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 2 بجروح خطيرة من جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة
lebanon 24
12/01/2025 02:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الدنمارك تعتزم إجراء مهام تفتيشية في القطب الشمالي وتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند
lebanon 24
12/01/2025 02:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:47 | 2025-01-11
16:33 | 2025-01-11
16:21 | 2025-01-11
16:20 | 2025-01-11
16:07 | 2025-01-11
16:02 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24