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يديعوت أحرونوت: وزراء المجلس الوزاري المصغر يقولون إنهم تم استبعادهم من الاتصالات المتعلقة بصفقة التبادل
Lebanon 24
11-01-2025
|
16:02
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