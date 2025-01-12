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جيش الاحتلال يصدر تحذيرا بالإخلاء للسكان الموجودين في البلوك 662 بمنطقة النصيرات وسط غزة

Lebanon 24
12-01-2025 | 00:43
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