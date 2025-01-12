يديعوت أحرونوت: من المقرر أن يلتقي منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل غال هيرش هذا الأسبوع مع رئيس الصليب الأحمر لبحث آلية إطلاق سراح الرهائن في صفقة التبادل

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