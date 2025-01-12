Advertisement

أخبار عاجلة

الائتلاف الوطني السوري: اجتماعنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة لم يتطرق إلى أي محاصصات أو مناصب

Lebanon 24
12-01-2025 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تباحثنا في العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا
lebanon 24
12/01/2025 12:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": خلوة في هذه الأثناء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق
lebanon 24
12/01/2025 12:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وفدا عمانيا برئاسة المبعوث الخاص لسلطان عمان
lebanon 24
12/01/2025 12:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيطالي: قائد الإدارة السورية الجديدة أعرب عن استعداده لمنع الهجرة غير الشرعية
lebanon 24
12/01/2025 12:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:39 | 2025-01-12
05:38 | 2025-01-12
05:28 | 2025-01-12
05:21 | 2025-01-12
05:18 | 2025-01-12
05:13 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24