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يسرائيل هيوم: نتنياهو سيلتقي سموتريتش اليوم في ظل تقدم مفاوضات الرهائن

Lebanon 24
12-01-2025 | 06:30
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