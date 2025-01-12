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وزير الخارجية الإماراتي: نؤكد أهمية تكاتف الشعب السوري بكل أطيافه لبناء سوريا موحدة

Lebanon 24
12-01-2025 | 09:02
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