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زعيم حزب "معسكر الدولة" بني غانتس: مستعدون لتوفير الدعم الكامل لمسودة اتفاق من شأنها استعادة المختطفين من غزة

Lebanon 24
13-01-2025 | 05:32
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