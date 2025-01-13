ميقاتي: حكومتنا عملت رغم هذه الظروف الصعبة على تسيير امور الدولة وتأمين استمراريتها وسير عمل مؤسساتها وكان قدري أن أقود هذا الوطن في أصعب أوقاته عندما تردد الكثيرون في تحمل المسؤولية

Lebanon 24