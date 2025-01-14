نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بعد لقائه رئيس الجمهورية: نحن على ثقة اننا في عهد جديد مع فخامة الرئيس جوزاف عون وفي مرحلة جديدة من تاريخ لبنان

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