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إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة تعلن تطويق المناطق التي تتحصن فيها مجموعات موالية للنظام السابق في ريف منطقة جبلة بريف اللاذقية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:11
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