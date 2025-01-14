Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر مسؤول في "حماس" لـ"رويترز": لم نسلم ردنا لأن إسرائيل لم توضح مناطق انسحابها

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل ستقوم إسرائيل بتسليم جثة السنوار إلى "حماس"؟.. مصدر يكشف الحقيقة
lebanon 24
15/01/2025 03:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين غربيين: حماس نجحت أخيراً في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بقطاع غزة
lebanon 24
15/01/2025 03:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي مطلع: من الصعب تصديق أن حماس قد توافق على صفقة جزئية من دون وقف الحرب
lebanon 24
15/01/2025 03:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي: لا يوجد تقدّم حقيقي في المفاوضات مع حماس لكنّها مستمرّة
lebanon 24
15/01/2025 03:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-01-14
18:44 | 2025-01-14
18:43 | 2025-01-14
18:37 | 2025-01-14
18:36 | 2025-01-14
18:35 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24