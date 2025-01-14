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حركة المجاهدين الفلسطينية: القصف الصهيوني على مخيم جنين هو جزء من حرب الإبادة الصهيونية المفتوحة التي تستهدف الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
14-01-2025 | 17:12
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