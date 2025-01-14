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سوليفان: ضعف إيران قد يدفعها لإعادة التفكير في موقفها من الأسلحة النووية

Lebanon 24
14-01-2025 | 18:45
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