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حماس: تصاعد عدوان الاحتلال على الضفة وقصف مخيم جنين لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا

Lebanon 24
14-01-2025 | 23:25
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