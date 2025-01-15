Advertisement

أخبار عاجلة

الناطق باسم حكومة السودان: نرفض أي جريمة ترتكب في حق سودانيين في أي مكان بالسودان

Lebanon 24
15-01-2025 | 02:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية: إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة ويجب وقف الحرب فورا
lebanon 24
15/01/2025 11:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية: لن ننجر لمربع يسبب لنا الكوارث والحكومة الإسرائيلية تتربص بنا من أجل احتلال الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
15/01/2025 11:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الحكومة العراقية: لم نواجه ضغوطاً للتدخل فيما حصل بسوريا وموقف الحكومة العراقية كان واضحاً بعدم التدخل العسكري
lebanon 24
15/01/2025 11:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: سقوط مسيرة قرب المحطة التحويلية لكهرباء سد مروي بالسودان
lebanon 24
15/01/2025 11:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:36 | 2025-01-15
04:35 | 2025-01-15
04:27 | 2025-01-15
04:23 | 2025-01-15
04:22 | 2025-01-15
04:20 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24