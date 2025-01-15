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وكالة "إنترفاكس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو وكييف تتبادلان 25 أسيرا لكل منهما

Lebanon 24
15-01-2025 | 07:15
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