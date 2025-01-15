Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أممي: نتوقع نقل مكتب مفوضية حقوق الإنسان المعني في سوريا إلى داخل البلاد في وقت قريب

Lebanon 24
15-01-2025 | 18:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: نحتاج إلى وقف لإطلاق النار بشكل سريع في قطاع غزة
lebanon 24
16/01/2025 03:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: لا بد من اتخاذ إجراءات بشأن الوضع الإنساني في غزة
lebanon 24
16/01/2025 03:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين للجزيرة: رواية إسرائيل عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات
lebanon 24
16/01/2025 03:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية حقوق الإنسان الأممية: نناشد الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر السودانية
lebanon 24
16/01/2025 03:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2025-01-15
18:41 | 2025-01-15
18:40 | 2025-01-15
18:35 | 2025-01-15
18:34 | 2025-01-15
18:17 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24