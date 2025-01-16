النائب جهاد الصمد من مجلس النواب: توقفت أمام تصريح المكلف الذي يبشر خيرا وأبديت رأي أن تكون الحكومة من 14 وزيرا تعمل على دحر العدو من الجنوب والانطلاق بعملية إعادة الاعمار

Lebanon 24