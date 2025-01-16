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الخطوط الملكية الأردنية تعلن استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 31 كانون الثاني

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:39
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