المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: نحن على علم بالقضايا التي أثارتها إسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ونحن على ثقة من أنه سيتم التغلب عليها

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