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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: نحن على علم بالقضايا التي أثارتها إسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ونحن على ثقة من أنه سيتم التغلب عليها

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:48
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