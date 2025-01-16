Advertisement

أخبار عاجلة

النائبة سينتيا زرازير بعد لقائها نواف سلام: شددت على قضايا مكافحة الفساد لا سيما رفع اليد عن القضاء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ورؤية واضحة حول هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائبة سينتيا زرازير من بعبدا: سميت القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة على امل ان يحمل النفس الاصلاحي ويحول الخطاب الرئاسي الى بيان وزاري
lebanon 24
16/01/2025 17:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة مكافحة الفساد البريطانية متّهمة بقضايا فساد!
lebanon 24
16/01/2025 17:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لإنصاف ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ولإنصاف المودعين في المصارف
lebanon 24
16/01/2025 17:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة نجاة عون من قصر بعبدا: سميت القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة
lebanon 24
16/01/2025 17:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:09 | 2025-01-16
10:05 | 2025-01-16
10:02 | 2025-01-16
10:00 | 2025-01-16
09:51 | 2025-01-16
09:50 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24