النائبة سينتيا زرازير بعد لقائها نواف سلام: شددت على قضايا مكافحة الفساد لا سيما رفع اليد عن القضاء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ورؤية واضحة حول هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين

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