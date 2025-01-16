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النائبة حليمة قعقور بعد لقاء الرئيس المكلّف: يجب أن تتشكّل الحكومة على شكل يضمن انتاجيتها من دون اقصاء احد وأكدنا على دعم هذا العهد

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:05
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