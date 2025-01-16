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وائل أبو فاعور: عملنا مع ميقاتي خلال السنوات الصعبة وتجربتنا معه أكثر من إيجابية ولكن للسياسة أحكامها وهو تقبّل موقفنا بشجاعة (MTV)

Lebanon 24
16-01-2025 | 14:16
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