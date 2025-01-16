Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن لـ"إم إس إن بي سي": لم أتحدث مع ترمب بشأن مفاوضات غزة مؤخرا لكننا فعلنا ذلك بعيد فوزه بالانتخابات

Lebanon 24
16-01-2025 | 22:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت "الأصعب"
lebanon 24
17/01/2025 08:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تأمل أن تؤدي جولة المفاوضات الحالية بشأن الصفقة في غزة إلى "اتفاق واضح وشامل"
lebanon 24
17/01/2025 08:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يؤكّد: هناك "تقدم حقيقي" بشأن إنهاء حرب غزة
lebanon 24
17/01/2025 08:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: مفاوضات الدوحة في طريق مسدود خصوصاً بشأن وجود "الجيش" الإسرائيلي في "نتساريم" و"فيلادلفيا" وترحيل الأسرى "الأمنيين"
lebanon 24
17/01/2025 08:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:24 | 2025-01-17
01:02 | 2025-01-17
00:47 | 2025-01-17
00:47 | 2025-01-17
00:44 | 2025-01-17
00:40 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24