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تأجيل اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فيما لا تزال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة قائمة

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:29
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