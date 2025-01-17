تأجيل اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فيما لا تزال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة قائمة

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