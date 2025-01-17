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رئيس الجمهورية جوزاف عون في مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون: لبنان ردّ جميل فرنسا بكلّ ما هو جميل
Lebanon 24
17-01-2025
|
07:25
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