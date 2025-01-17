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أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أتيت للتو من الناقورة في الجنوب بعد زيارتي لمركز قوات اليونيفيل هناك وشعرتُ بالفخر حينما التقيت عناصر اليونيفيل الشُّجعان

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:59
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