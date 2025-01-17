Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية البرازيلية: أصبحت نيجيريا دولة شريكة في البريكس

Lebanon 24
17-01-2025 | 17:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية البرازيلية تعلن انضمام إندونيسيا إلى مجموعة البريكس كعضو كامل في المنظمة (الميادين)
lebanon 24
18/01/2025 02:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: وزير الدولة بوزارة الخارجية سيعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين في دمشق
lebanon 24
18/01/2025 02:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الوزير محمد الخليفي إلى عين التينة
lebanon 24
18/01/2025 02:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية المصرية: نجدد رفضنا الكامل لاستغلال "إسرائيل" الانشغال الداخلي في سوريا لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية
lebanon 24
18/01/2025 02:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-01-17
18:41 | 2025-01-17
18:22 | 2025-01-17
18:13 | 2025-01-17
18:12 | 2025-01-17
17:58 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24