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وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوس غوتيريس إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
Lebanon 24
18-01-2025
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