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معهد الأمن القومي الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق النار يعني أن إسرائيل لن تدمر حماس لأنها لم تكن قادرة على ذلك

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:20
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