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الجيش الإسرائيلي: سيتم إعلان منطقة "معبر نيتسانا" الحدودي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من اليوم الأحد

Lebanon 24
18-01-2025 | 16:32
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