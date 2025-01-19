هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن تستغل حماس المرحلة الأولى من الصفقة التي تمتد لـ42 يوما لتنفيذ مناورات مثل تأخير قوائم الأسماء أو تبديل هوية المختطفين

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