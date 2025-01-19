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الأونروا: فرقنا جاهزة لتوصيل المساعدات فور السماح بدخولها إلى غزة بعد الهدنة

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:50
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