وزير الطاقة وليد فياض: زيادة ساعات التغذية بشكل أكبر في المستقبل يتطلب إنشاء معامل جديدة إضافة إلى استيراد الكهرباء والغاز من البلدان الشقيقة عبر سوريا (الجديد)

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