Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: شعب فلسطين وقف ضد إسرائيل بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم

Lebanon 24
20-01-2025 | 01:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني: صمود الشعب والانتفاضة الفلسطينية وجبهة المقاومة أجبرت إسرائيل على التراجع
lebanon 24
20/01/2025 10:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: فرض وقف إطلاق النار على الكيان الإسرائيلي يعتبر هزيمة له ونصرا مبينا وعظيما لفلسطين
lebanon 24
20/01/2025 10:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: العقوبات عمقت التحديات الأمنية وجعلتنا عرضة للأفخاخ الإسرائيلية
lebanon 24
20/01/2025 10:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: ما يقال عن مؤامرة ضد ترامب مخطّط من إسرائيل ودول أخرى لتعزيز معاداة إيران
lebanon 24
20/01/2025 10:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:47 | 2025-01-20
03:46 | 2025-01-20
03:44 | 2025-01-20
03:42 | 2025-01-20
03:18 | 2025-01-20
03:17 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24