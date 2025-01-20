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وزير النفط السوري في تصريح لوكالة "سانا": سوريا أصدرت مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته

Lebanon 24
20-01-2025 | 09:38
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